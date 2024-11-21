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Kıyıköy'deki Martılar Balıkçıları Peşinden Ayrılmıyor

Kıyıköy'deki Martılar Balıkçıları Peşinden Ayrılmıyor
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde martılar, balıkçı teknelerini takip ederek düşen balıkları kapma peşinde. Balıkçı Halil Kurt, martıların yanlarında olmasından keyif aldıklarını belirtiyor.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında yiyecek bulmaya çalışan martılar balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor.

Martılar, limandan denize açılan balıkçı teknelerini takip ediyor.

Teknelerin etrafında dönen martılar, büyük göz ağlardan düşen balıkları kapıyor.

Tekne personeli de Karadeniz'in hırçın sularında kendilerini yalnız bırakmayan martılara zaman zaman küreklerle avladıkları balıklardan atıyor.

Balıkçı Halil Kurt, AA muhabirine, martıların kendilerini takip etmesinden keyif aldıklarını söyledi.

Ağlardan düşen balıkları martıların kaptığını ifade eden Kurt, "Görsel olarak güzel. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bizimde hoşumuza gidiyor. Hava sakin olduğunda kanat çırpma sesleri bizi dinlendiriyor." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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