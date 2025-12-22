Haberler

Kırklareli'nde yasal boy sınırı altında balık satışı yapan balıkçılara ceza

Kırklareli'nde yasal boy sınırı altında balık satışı yapan balıkçılara ceza
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, yasal boy sınırı altında satışa sunulan 15 kilogram istavrite el konuldu. İki balıkçıya toplam 74 bin 740 lira ceza kesildi ve balıklar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde yasal boy sınırı altında satışa sunulduğu tespit edilen 15 kilogram istavrite el konuldu, iki balıkçıya ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kıyıköy beldesinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde yasal boy limiti 13 santimetrenin altında satışa sunulan iki işletmede 15 kilogram istavrit olduğunu tespit etti.

Denetimde iki işletme sahibine 74 bin 740 lira ceza uygulandı.

El konulan balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

Balıklar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
