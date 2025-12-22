Kırklareli'nde yasal boy sınırı altında balık satışı yapan balıkçılara ceza

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde yasal boy sınırı altında satışa sunulduğu tespit edilen 15 kilogram istavrite el konuldu, iki balıkçıya ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kıyıköy beldesinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde yasal boy limiti 13 santimetrenin altında satışa sunulan iki işletmede 15 kilogram istavrit olduğunu tespit etti.

Denetimde iki işletme sahibine 74 bin 740 lira ceza uygulandı.

El konulan balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

Balıklar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.