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Kıyıköy'de İzinsiz Serilen 2.500 Metre Ağ Ele Geçirildi

Kıyıköy'de İzinsiz Serilen 2.500 Metre Ağ Ele Geçirildi
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Kıyıköy beldesinde, izinsiz olarak denize serilen 2.500 metre uzunluğunda misina ağ, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ele geçirildi. Kaçak avcılıkla mücadele ve balık stoklarının korunması için denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize izinsiz serilen 2 bin 500 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Panayır İskelesi mevkiinde denizde misina ağ bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler ağın izinsiz olarak denize serildiğini tespit etti. Yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki ağ bölgeden toplandı.

Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılıkla mücadele ve denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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