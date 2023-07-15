Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda deniz araçlarıyla saygı seyri düzenledi. Vatandaşlar ve turistler su gösterisini ilgiyle izledi.