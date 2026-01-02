Haberler

İzmir, Aydın ve Balıkesir'in kıyı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren bu bölgelerde etkili olması beklenen sağanağın, sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de beklenen sağanağın, İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

