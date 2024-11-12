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Kıskançlık Cinayetinde Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Kıskançlık Cinayetinde Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Olaydan bir hafta önce bıçak satın alarak cinayeti tasarladığı iddia ediliyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sokakta tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i (35) bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya'nın (38), kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede, şüphelinin olay anından bir hafta kadar önce bıçak satın alarak İlknur'u öldürmeyi tasarladığı yer aldı.

Olay, 25 Nisan'da saat 09.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya ile İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kaya, yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜP KIRIK BACAĞI ALÇIYA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ali İhsan Kaya olduğunu ve elektrikli bisikletle kaçtığını tespit etti. Ali İhsan Kaya Atatürk Caddesi'nde polis ekipleri tarafından durdurulup, gözaltına alındı. Sağ bacağı aksayan Kaya, hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde Ali İhsan Kaya'nın bacağının kırık olduğu belirlenip, alçıya alındı.

KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Ali İhsan Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ali İhsan Kaya'nın cinayetin ardından kaldığı aparta girip, kıyafetini değiştirdikten sonra dışarıya çıktığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, Ali İhsan Kaya'nın kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede, Kaya'nın İlknur Çetin'i belli aralıklarla takip ettiği, olaydan bir hafta önce satın aldığı bıçakla çeşitli yerlerinden yaralayarak ölümüne sebebiyet verdiği anlatıldı. İddianamede, Adli Tıp raporunda da İlknur'un ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasıyla gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğinin belirtildiğine yer verildi. Kaya'nın olay anından bir hafta kadar önce bıçağı satın alarak öldürmeyi tasarladığı, olay günü de bıçağı kontrol ederek yanına gidip, ölümüne sebebiyet verdiği de iddianamede yer buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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