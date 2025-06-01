Kış Uykusundan Uyanan Ayılar Arı Kovanlarına Saldırıyor

Kış Uykusundan Uyanan Ayılar Arı Kovanlarına Saldırıyor
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar arı kovanlarına saldırarak büyük zararlara yol açtı. Kovan sahipleri, ayı saldırılarından dolayı mağduriyet yaşadıklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Kış uykusundan uyanan ayılar arı kovanlarına dadandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde ayı, bal kovanlarını parçaladı. Olayı anlatan kovanların sahibi, artık ayıların sürekli yerleşim yerlerine gelmeye başladığını ifade etti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir hafta içerisinde ikinci kez ayılar bal kovanlarına saldırdı. Kış uykusundan uyandıktan sonra sık sık yerleşim yerlerine ve yollara inmeye başlayan ayılar, havaların ısınmasıyla bahçelere çıkartılan kovanlara saldırmaya başladı. Aynı hafta içerisinde ikinci kez arı kovanlarına saldıran ayı, 4 adet arı kovanını parçalayarak arıları telef etti. Cide ilçesi Bağyurdu Mahallesi'ndeki bahçesinde geldiğinde kovanların parçalandığını fark ettiğini söyleyen Süleyman Taçkin, bir kaç gün önce ayının ağabeyine ait 6 kovanı parçaladığını ifade eti.

Ayı saldırılarından dolayı mağdur olduklarını ifade eden Taçkin, "Ayı kovanların kilidini açamayınca altını kırarak parçalamış. Tüm balları ve yumurtalık çerçevelerini parçalamış. Bundan 4 gün önce de ağabeyimin evinin önüne gelmiş. Onun da 6 kovanını parçalamış. Artık biz bundan dolayı mağduruz. Gece gündüz demeden de beklesek bizi fazlasıyla rahatsız etmeye başladı. Utanmasa evin içine girip ekmek isteyecek. Yetkililerden buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Geceleri nöbet tutmanın bir anlamı da yok. Gündüz de işimize bakamıyoruz. Tüm arıcılar mağdur. Kimse bu mağduriyetimizi gidermiyor. TARSİM de ayı saldırısını sigortalamıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Güncel
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