Haberler

Ankara-Bakan Kacır'dan, ara tatilde TÜBİTAK Bilim Merkezlerine davet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ara tatile giren öğrencileri TÜBİTAK Bilim Merkezleri'nde düzenlenecek 'Kış Akademileri'ne davet etti. Farklı bilim alanlarında eğitimler ve etkinlikler sunulacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ara tatile giren öğrencileri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Merkezlerine davet etti.

Bakan Kacır, sanal medya hesabı üzerinden TÜBİTAK'ın paylaşımını alıntılayarak, "TÜBİTAK Bilim Merkezlerinde çocuklar ve gençler için ara tatilde katılabilecekleri harika programlar hazırlandı. Bekliyoruz" dedi. 20 Ocak'ta 36 bilim merkezinde başlayacak 'Kış Akademileri' kapsamında; çocuklar ve gençlere yönelik; fizik, biyoloji, matematik, astronomi, uzay ve teknoloji alanlarında çeşitli eğitimler, aile katılımlı atölye etkinlikleri ve özel aktiviteler düzenlenecek. 6 yaş ve üzeri çocuklar; adli dedektiflikten mini hologram stüdyolarına, jet yarışı atölyelerinden kuvvet ve hareket keşiflerine uzanan uygulamalarla bilimi deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacak. Kış Akademileri lise öğrencileri ve öğretmenleri de bilim kamplarında bir araya gelecek. Antalya'da yapay zeka, Manisa'da astronomi ve Malatya'da teorik fizik kampları düzenlenecek. TÜBİTAK, ayrıca özel gereksinimli bireylere yönelik proje ve bilim şenlikleri ile bilimi herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Tatil boyunca öğrencilere Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri özel ekleriyle eşlik edecek.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

Ordu girdi, halk hemen direkleri temizlemeye başladı
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider

Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider