Kış Lastiği Kullanımı İçin Uyarılar

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiğinin 4 tekerlekte de bulunması gerektiğini belirterek, araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olmasının aracın kontrolünü zorlaştırdığını söyledi. Kurt, kış lastiği kullanımının önemini vurgulayarak, kış aylarında araç kullanımının riskli olduğunu ifade etti.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, iyi bir fren performansı ve kararlılık için 4 tekerlekte de kış lastiğinin bulunması gerektiğini belirterek, "Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, ani frenleme ve viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamada 1 Aralık'ta tüm ticari araçlar için zorunlu olacak kış lastiği kullanımına ilişkin LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt'un değerlendirmeleri yer aldı.

Meteoroloji raporlarına göre gelecek günlerde bazı yerlerde kar yağışı görülebileceğini kaydeden Kurt, değişen iklim koşullarının Türkiye'de aynı anda dört mevsimin yaşanmasına neden olabildiğini anlattı.

Kurt, sıcaklıkların ani olarak değişebildiğini belirterek, "İstanbul'da kar yağmaması kış lastiğine karşı duyarlılığımızı azaltmasın. Kar yağmasını beklemeden kış koşullarının gerektirdiği önlemi almalı, kış lastiğini kullanmayı ihmal etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Araç sahiplerini, lastik değişimini son ana bırakmamaları konusunda uyaran Kurt, kış lastiği seçerken ve takarken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

"Lastik, bir araçta bizi hayata bağlayan en önemli parçalardan biridir. Doğru lastik güvenli sürüşün baş şartlarından biridir. Doğru lastik demek aracınıza ve mevsimine uygun lastik demektir. LASİD olarak araç üreticinizin önerdiği ebat ve tipte; yük sınıfı ve hız sınıfına uygun özelliklere sahip kış lastiğinin seçilmesini ve araca takılmasını öneriyoruz. Kış lastiklerini yaz lastiklerinden ayırt edebilmek için yapısal farklılıklarının yanı sıra yanaklarındaki markalamaya mutlaka dikkat edin. Kış lastiğinin üzerinde mutlaka 'kış lastiği' yazmalı ve 'içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ' işareti olmalı."

Kış lastiği seçerken dikkat edilmesi gerekenler

LASİD Genel Sekreteri Kurt, aracın 4 tekerleğinin de kış lastiği olması gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Çünkü aracın en kısa mesafede durması hareket edebilmesinden daha önemlidir. İyi bir fren performansı ve kararlılık için 4 tekerlekte de kış lastiği şarttır. Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, ani frenleme ve viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır. Bu kriterlere dikkat edilerek kış lastiklerine geçiş için 1 Aralık'tan önce tüm hazırlıkların tamamlanması gerekir."

Erdal Kurt, kış aylarında araç kullanımının zor olduğuna ve risk taşıdığına işaret ederek, gerekli önlemler alınmazsa trafikte riskin arttığını bildirdi.

Kış lastiğinin 7 derece altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyerek yere tutunma özelliğini koruduğunu ve ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini artırdığını anlatan Kurt, şu bilgileri verdi:

"Bu özellikleri nedeniyle kış lastikleri hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlar. Zorunluluk kapsamında olmasalar da biz LASİD olarak binek araç sahiplerine de kış lastiği taktırmalarını öneriyoruz. Kış lastiğinin trafiğe çıkan tüm sürücüler tarafından yaygın kullanımı; kış aylarında tehlikeli ve çekilmeyecek hale gelen trafik çilesini de büyük ölçüde azaltacaktır."