Kırtasiye ürünlerinde alerji tehlikesi

Doktor Deniz Akpınar:

"Kırtasiye ürünlerinde faturasız satışlar alerjik reaksiyonlara neden olabilir"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 2024-2025 Eğitim-Öğretim sezonu öncesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Doktor Deniz Akpınar, faturasız kırtasiye ürünlerindeki alerjik reaksiyonlara dikkat çekerek faturasız kırtasiye ürünü alınmaması uyarısında bulundu.

Faturası olmadan kırtasiye ürünü alınmasının alerjik reaksiyonlara neden olabileceğine dikkat çeken Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Doktor Deniz Akpınar, okul sezonu başlarken kırtasiye telaşının sağlık sorunlarına neden olmaması için faturalı ürünler alınması gerektiğini söyledi. Akpınar, açıklamasında; "Merdiven altı olarak tabir edilen ve faturası olmayan kırtasiye ürünlerinin alınması çocuk sağlığını tehlikeye atabilir. Anne ve babanın kırtasiye telaşı sağlığın önüne geçmemeli. Alışverişler kırtasiyelerden faturalı olmalı, merdiven altı üretimlerden faturasız alınan ürünlerde; alerjik durumlar uzun vadede insan sağlığını tehdit eder. Ağır metallerin birikmesi sonrası astım, troid hastalıkları ve alerji durumların çoğu çocukta meydana gelebilir" dedi.

Öte yandan; Kırşehir'de kırtasiye işletmecisi Örsan Afacan ise yeni eğitim öğretim sezonunda velilerden faturasız ürün alınmaması noktasında uyarılarda bulundu. Vatandaşların okul hazırlıklarına başladığını belirten Afacan, kırtasiye ürünlerinin kırtasiyelerden alınması gerektiğini aktardı. Kanserojen madde içeren kırtasiye malzemelerinden uzak kalınması gerektiğini anlatan Afacan açıklamasında; "Velilerden, özellikle kanserojen madde içeren ürünleri almamaları noktasında uyarılarda bulunuyoruz. Kırtasiye ürünü kırtasiyeciden alınır" diye konuştu.

Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıklarının başladığı Kırşehir'de yoğunluk oluşmaması için bazı velilerin alışverişlerini erkenden yaptığını belirten Serkan Tertemiz ise, insanların okul alışverişlerini erkenden yapmalarının önemli olduğunu ve okulların açılmasıyla yoğunluk oluşmasının da böylece önüne geçtiklerini belirtti. Kalitesiz, sağlık açısından risk taşıyabilecek ürünlerden uzak kalınması adına Kırşehir'de, kırtasiye işletmenleri sosyal medya hesaplarını da kullanarak velilere ulaşmaya çalışıyor.