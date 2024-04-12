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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile tedavi gören hastaları ziyaret etti, bayramlarını kutladı

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile tedavi gören hastaları ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Ahi Polis Merkez Amirliğini, ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini ziyaret ederek görevi başındaki personelin bayramını tebrik etti.

Acil serviste tedavi için bulunan hastalarla bayramlaşarak geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Buhara, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın ailesini de ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla da bayramlaşan Vali Buhara, burada yaptığı konuşmada, "Bizlere çok güzel hissiyatlar bırakan, manevi ikliminden haz aldığımız mübarek ramazan ayını geride bıraktık. Değerli büyüklerimiz ve sevgili çocuklarımız bizler için çok kıymetlidir. Buradaki aile ortamımız, birlik ve beraberliğimiz bozulmasın, dostluğumuz, kardeşliğimiz artarak sürsün inşallah. Devletimiz, huzurevi sakinlerimize ve sevgi evlerinde kalan çocuklarımıza gereken tüm desteği vermektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Buhara'ya İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mete Buhara Kırşehir Güvenlik Politika Güncel Haberler

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