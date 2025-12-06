Haberler

Kırşehir MEB AKUB, AFAD Akreditasyon Belgesi aldı

Kırşehir MEB AKUB, AFAD Akreditasyon Belgesi aldı
Güncelleme:
Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), AFAD tarafından verilen Afetlerde Acil Barınma Akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Ekibin 21 öğretmenden oluştuğu ve afet durumlarında barınma standartlarını yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ( Afad ) Akreditasyon Belgesi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir MEB AKUB ekibi, AFAD tarafından uygulanan Afetlerde Acil Barınma Akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı.

Afet ve Acil Durumlarda Barınma Akreditasyon Belgesi için Ankara'da AFAD Başkanlık binasında tören düzenlendi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan tarafından belge, Kırşehir MEB AKUB ekip lideri Mahmut Sami Çapkur'a verildi.

Açıklamada görüşlerin yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, ekibin 21 öğretmenden oluştuğunu belirtti.

Ekibin, afetlerde barınma alanı oluşturma, çadır kurulumu ve çadırların sökümü alanlarında bir çok aşamadan geçtiğini anlatan Gülşen, Türkiye genelinde afetlerde barınma alanında standartların yükseltilmesinin amaçlandığını ve çalışmaların yoğun bir tempo içerisinde sürdüğünü kaydetti.

Gülşen, özverili çalışma ve aylar süren zorlu eğitim sürecinin ardından sınavda başarılı olarak belgeyi alamaya hak kazanan tüm ekibi kutladı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
