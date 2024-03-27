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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir'e savunma sanayi tesisleri kurulacağını duyurdu

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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kente savunma sanayi tesislerinin kurulacağını aktardı.

Erkan, yazılı açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dünkü Kırşehir ziyaretinde, kendisinin de katılığı programda şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştuğunu anımsattı.

Bakan Güler'in, "Önümüzdeki dönemde savunma sanayimize ait bir tesisi inşallah Kırşehir'imize kazandıracağız" müjdesini verdiğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Kırşehir'in böyle önemli bir yatırımı kazanması bizler ve memleketimiz için çok kıymetlidir. İnşallah bu yatırım devamında gelecek yatırımların da habercisi olacaktır. Kırşehirli hemşerilerimize savunma sanayi müjdesini veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, bakanlık yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Necmettin Erkan Milletvekili Yaşar Güler AK Parti Kırşehir Güncel Haberler

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