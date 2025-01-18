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Kırşehir'de yeni valilik binasında 196 şehidin hatıraları yaşatılacak

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Kırşehir'de yeni valilik binasında 196 şehidin hatıraları yaşatılacak Kırşehir'de 2025 yılında tamamlanması planlanan Hükümet Konağı'nda Kırşehirli 196 şehidin fotoğraflarının ve hatıralarının yer alacağı bir 'Şeref Köşesi' oluşturulacağı açıklandı.

Kırşehir'de yeni valilik binasında 196 şehidin hatıraları yaşatılacak

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 2025 yılında tamamlanması planlanan Hükümet Konağı'nda Kırşehirli 196 şehidin fotoğraflarının ve hatıralarının yer alacağı bir 'Şeref Köşesi' oluşturulacağı açıklandı.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yapılacak olan şeref köşesinin şehit ailelerinde heyecan oluşturduğunu söyledi. Kılıçaslan; "2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan Hükümet Konağı projesinde 'Şeref Köşesi' projesi bizleri mutlu etti. Kamu kurumlarında şehitlerin unutulmadığı ve hatıralarının yaşatıldığının gösterilmesi şehit ailelerini onure etti" dedi.

Şehitlerin hatıralarını yaşatmak için Kırşehir'de geliştirdikleri projelerle Türkiye derecesi yaptıklarını sözlerine ekleyen Kılıçaslan; "Ateş düştüğü yeri yakıyor fakat devletin şehit ailelerini sahiplenmesi ve şehit yakınlarıyla birebir ilgilenmesi bizleri mutlu ediyor. Kırşehir, 196 şehidinin ailelerine destek çıkıyor. Şehitlerimizin hükümet konağında özgeçmişleriyle yaşatılması da ayrı bir güzellik. Şehit aileleri için şehirde; Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusu'nun İzinde, Unutulmayacak Vatan Evlatları, Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz, Şehit Aileleri ve Gönüllüler, Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar, Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri, Şehide Dua Emanetine Vefa gibi projelerle adından söz ettirmeye devam edecek" diye konuştu.

Kırşehir'de yeni valilik binasında 196 şehidin hatıraları yaşatılacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Güncel
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