Kırşehir'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri İçin Etkinlik Düzenlendi

Kırşehir'de, yaz Kur'an kursuna giden yaklaşık 1500 çocuk için Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde etkinlik yapıldı.

Kırşehir İl Müftülüğü ve Müftülük İl Gençlik Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi'nin katkılarıyla yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Kurslar Bitmeden, Tanışalım Kaynaşalım" etkinliği düzenlendi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, etkinlikte yaptığı konuşmasında, çocukların Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini bilgiler öğrendiğini belirtti.

Öğrenirken, aynı zamanda eğlenceli aktiviteler yapıldığını, camiye gelen çocukların yeni arkadaşlıklar edindiğini dile getiren Tekin, camilere gelen çocukların piknik, sportif etkinlik, geziler ve turlar düzenlediklerini ifade etti.

Kentteki yaz Kur'an kursuna devam eden yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler Kur'an-i Kerim tilaveti yaptı, şiir okudu ve tiyatro gösterisi sundu.

Ardından Hacivat ve Karagöz, sorularla ve yaptıkları sunumla çocuklara "Bayrak ve Vatan Sevgisi"ni anlattı, camilerde aldıkları eğitimlerden sorular yöneltti.

Çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle doyasıya eğlendi.