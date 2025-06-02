Kırşehir'de Sel Felaketi: 1 Ev Yıkıldı, 4 Ev Hasar Gördü

Kırşehir'de Sel Felaketi: 1 Ev Yıkıldı, 4 Ev Hasar Gördü
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Kırşehir'in Toklümen köyünde meydana gelen sel felaketi sonucunda 1 ev yıkıldı, 4 ev ağır hasar aldı. Bölgedeki ekipler su tahliye çalışmalarına başladı. Vali Demiryürek, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için seferber olduklarını belirtti.

KIRŞEHİR'in merkeze bağlı Toklümen köyünde 1 evin yıkıldığı, 1'i ağır 4 evin ise hasar aldığı selin neden olduğu hasar dronla görüntülendi.

Kentte dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Toklümen köyünde yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak sonrası köyde sel oluştu. Sel nedeniyle 1 ev yıkıldı. Hasar gören 4 ev ise tahliye edildi. Selde tarım arazileri de zarar gördü. Sel, mahalle içinde taş ve çamur yığınları oluşturdu. Jandarma, AFAD, MEDAŞ ve itfaiye ekiplerinin koordinesinde bölgede evlerin depolarındaki suyun tahliye çalışmaları başlatıldı. Vali Murat Sefa Demiryürek sel ve taşkının yaşandığı köye gelerek, incelemelerde bulundu. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, sel baskınlarının olduğu evlerin depolarındaki suyu tahliye ederken, yıkılan evin molozu da kaldırıldı.

'TÜM EKİPLERİMİZLE SEFERBER OLMUŞ DURUMDAYIZ'

Burada açıklamalarda bulunan Vali Demiryürek, "Merkeze bağlı Toklümen köyümüzde meydana gelen sel baskını ile ilgili arazi tespit çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla tüm imkanlarımızla birlikte sahadayız. Yağış, dağda biriken suların menfez kanallarından köye hızlı akması sonucunda meydana gelen bir sel baskısı söz konusu. 1 tane ev, gece saatlerinde de gördüğümüz gibi yıkılmış durumda. 1 tane evimiz ağır hasarlı, yine 3 evimiz de hasarlı bir şekilde. Vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli elini hissettirmek için tüm ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

'DENİZ GİBİ GELDİ'

Evi yıkılan vatandaşın akrabası Ahmet Değirmenci, "Sel aynı deniz gibi geldi. Önünde durulacak gibi değildi. Geldiği gibi evin içerisini doldurdu ve bu duruma getirdi. Çok perişan bir haldeyiz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan selin meydana geldiği köydeki hasar, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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