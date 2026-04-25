Kırşehir'de 'sakura' esintisi; festivale Japon büyükelçi de katıldı

JAPONYA'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Kırşehir'de düzenlenen Plastik Sanatlar Sergisi ile Sakura Festivali'ne katıldı.

Japonya Büyükelçisi Tamura Masami, çeşitli etkinliklere katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Büyükelçi Masami, Kaman ilçesi Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde Plastik Sanatlar Sergisi ve Sakura Festivali'ne katıldı. Festivale; Japonya Büyükelçisi Tamura Masami'nin yanı sıra Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ile vatandaşlar katıldı.

'KÜLTÜREL ETKİLEŞİMDEN MEMNUNİYET DUYUYORUM'

Programda konuşan Japonya Büyükelçisi Tamura Masami, "İki ülke arasındaki dostluğun sembol mekanlarından olduğunu söyleyebileceğimiz Kaman'da, uzun yıllardır sürdürülen arkeolojik kazılar sayesinde Japonya ve Türkiye arasındaki iş birliği geliştirilmektedir. Japonya'da ilkbaharın sembolü olan kiraz çiçeklerini burada beğeniyle izlerken, kültürel etkileşim fırsatı bulmaktan son derece memnuniyet duyuyorum. Japonya Büyükelçiliği olarak böyle güzel etkinliklerin daha çok düzenlenmesine destek vermeyi arzu ediyoruz" dedi.

'SAKURA, GEÇİCİLİĞİ İÇİNDE SAKLI OLAN GÜZELLİĞİ SİMGELER'

Vali Murat Sefa Demiryürek ise "Bu festival, aynı zamanda sanatın insanları nasıl bir araya getirdiğinin de en güzel örneklerinden biridir. Sakura, Japon kültüründe yeniden doğuşu, umudu ve hayatın geçiciliği içinde saklı olan güzelliği simgeler. Her bahar yeniden çiçek açan sakura, insana zamanın kıymetini, hatıranın inceliğini ve güzelliğin paylaşıldıkça anlam kazandığını hatırlatır. Kaman'da sakura etrafında bir araya gelmek de bu bakımdan Türkiye ile Japonya arasında yıllar içinde emekle, bilimle, kültürle ve karşılıklı saygıyla kurulan dostluğun görünür bir ifadesidir" diye konuştu. Konuşmaların ardından Atsuko Suetomi Koto Konseri düzenlenirken, Japon Müziği ve Sanatları Derneği'nin sakura konulu Plastik Sanatlar Sergisi de açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
