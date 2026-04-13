Haberler

Kırşehir'de kaybolan vatandaşın arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 6 Nisan'dan beri kaybolan Ramazan Karaaslan'ı bulmak için arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor. AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri, geniş bir alanda karadan, havadan ve su altından arama yapıyor.

Mucur ilçesinde Ramazan Karaaslan'dan 6 Nisan'da haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, Karaaslan'ın en son ilçeden taksi ile Kesikköprü mevkisine gittiğini belirledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ramazan Karaaslan'ın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları 8'inci günde de devam etti. Ekipler, toplam 7 bin 100 dekarlık geniş bir alanda karadan, havadan ve su altından arama faaliyetlerine devam etti.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "06 Nisan 2026'da kaybolduğu bildirilen Ramazan Karaaslan isimli vatandaşa yönelik arama çalışmalarının Valilik koordinasyonunda AFAD, Jandarma ve ilgili diğer kurumların tüm imkanlarının seferber edilmesiyle çok yönlü şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Arama faaliyetlerinin ilk anından itibaren, vatandaşın son görüldüğü değerlendirilen Kesikköprü mevkisi ile Kızılırmak hattı boyunca geniş bir alanda karadan, havadan ve ihtiyaç duyulan noktalarda su altından arama çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamda yaya arama unsurları, dron destekli taramalar, köpekli arama timleri, su altı arama personeli ve sağlık ekipleri eş güdüm içerisinde görev yaptı. Çevre köylerde anonslar yapılırken, gelen ihbarlar titizlikle değerlendirildi; kamera incelemeleri ve saha verileri birlikte ele alındı. Sürecin farklı aşamalarında mevcut ihtiyaç ve arazi şartlarına göre personel ve ekipman takviyesi yapıldı. Yürütülen çalışmalarda 61 personel, 2 arama köpeği ve 3 dron ile sahada görev icra edildi; 3 farklı sektörde 2 bin 600 dekar kırsal alan, 20 kilometrelik ırmak kenarı, 2,1 kilometrelik su altı hattı ve 4 bin 500 dekar alan dron desteğiyle tarandı. 12 Nisan 2026 tarihinde de Jandarma, AFAD, sağlık personeli, JAK unsurları, kadavra ve iz takip köpekleri ile su altı arama timlerinin katılımıyla toplam 50 personel tarafından yaklaşık 40 kilometre uzunluk ve 500 metre genişliğindeki sahada arama faaliyetlerine devam edildi. Arama çalışmalarında, taksici beyanı doğrultusunda şahsın son görüldüğü noktadan itibaren Kızılırmak nehri boyunca Sarıyahşi Köprüsü istikametine uzanan yaklaşık 20 kilometrelik hat başta olmak üzere riskli alanlar ayrıntılı biçimde incelendi. Nehir yatağı, sazlık alanlar ve erişimi güç noktalar fiziki kontrol yöntemiyle tarandı. Şahsın üzerinde herhangi bir iletişim aracı bulunmaması nedeniyle teknik takip imkanı sınırlı kalırken, çalışmalar sahadaki görsel, fiziksel ve çevresel emareler esas alınarak sürdürüldü. Gelinen aşamada yürütülen yoğun ve kapsamlı çalışmalara rağmen kayıp vatandaşa ilişkin kesin bir bulguya henüz ulaşılamadı. Ancak sürecin sona ermediği, adli tahkikat, kamera incelemeleri, sahadan elde edilen yeni veriler ve vatandaşlardan gelebilecek muhtemel ihbarlar doğrultusunda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. İlgili tüm birimlerin, elde edilecek her yeni bilgi, konum verisi veya somut bulgu doğrultusunda yeniden ve derhal sahaya intikal edecek şekilde hazırlık ve teyakkuz halinde olduğu bildirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

