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Pazar şemsiyesi dolandırıcılığı: 2 tutuklama

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Kırşehir'de "pazar şemsiyesi" satma vaadiyle bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de "pazar şemsiyesi" satma vaadiyle bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya platformu üzerinden gördüğü pazar şemsiyesi ilanındaki telefon numarasıyla iletişime geçen T.K, ürünü satın almak için şüphelilere farklı zamanlarda 4 parça halinde toplam 100 bin lira gönderdi.

Ürün gelmeyince dolandırıldığını anlayan T.K, şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler M.C.K. ve C.Ç'nin başka suçlardan cezaevinde bulunduklarını belirledi.

Zanlılar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan ifadelerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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