Kırşehir'de Otobüs-Kamyonet Kazası: 10 Yaralı

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsünün tali yoldan kontrolsüz çıktığı öne sürülen kamyonete çarptığı, 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 16 Eylül sabah saatlerinde Ankara-Kayseri kara yolu Mucur ilçe girişinde meydana geldi. İstanbul'dan Van'a giden H.S. idaresindeki yolcu otobüsü, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı belirtilen H.Y. yönetimindeki kamyonete yandan çarptı. Kazada, her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polisin incelemesi sürerken, kazanın otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpışma anında otobüs içerisindeki yolcuların sarsıldığı ve kısa süreli panik yaşandığı görüldü.