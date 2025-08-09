Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali Rüzgarı

Kırşehir'de, Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali kapsamında Polis Akademisi Armoni Orkestrası açık hava konseri verdi.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konser programı öncesinde yerel sanatçılar Gürsel Çulha ve Taşan Kardeşler sahne aldı.

Ardından Polis Akademisi Armoni Orkestrası, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş'ın sevilen eserlerini seslendirdi. Konsere ilgi gösteren Kırşehirliler, türkülere eşlik etti.

Orkestra, farklı yörelerden türküler ile Türk Sanat Müziği'nden bazı şarkıları da icra etti.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, konserin ardından yerel sanatçılara ve Polis Akademisi Armoni Orkestrası şefine günün anısına hediye takdim etti.

Öte yandan festival kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Orta Anadolu insanının sıcaklığını, neşesini, aile bağlarını, yörenin şivesiyle ve mizahıyla anlatan "Orta Anadolu Müzikali" sergilendi.