Kırşehir'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Yoğunlaştı

Kırşehir'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Yoğunlaştı
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Kurban Bayramı öncesinde Ankara-Kayseri kara yolundaki trafik yoğunluğunu azaltmak için Kırşehir'de denetimler artırıldı. Vali Demiryürek, sürücülerle sohbet ederek dikkatli olmaları çağrısında bulundu ve denetimlerde çocuklara hediye dağıtıldı.

Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu yaşanan Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir aksında trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Kara yollarındaki uygulama noktalarını ziyaret eden Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, denetimlere katılarak durdurulan araç sürücüleriyle sohbet etti.

Emniyet ve jandarmanın İnanç köyü yakınlarındaki ortak uygulama noktasını da ziyaret eden Vali Demiryürek, ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Sürücülerle konuşan Demiryürek, "Trafikte mottomuz, 'Yolun sonu bayram olsun', dikkatli gidelim. Bereketli, mutlu bayramlar, hayırlı yolculuklar diliyoruz." dedi.

Denetimde, araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verildi, bayram çikolatası ikram edildi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Demiryürek, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayram tatili dolayısıyla trafikte yoğunluğun arttığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Demiryürek, "Bayram olması sebebiyle bütün personelimiz teyakkuz halinde. Seyahat eden vatandaşlarımıza aynı zamanda rehberlik etmek misyonuyla da görevlerini yapıyorlar. Kırşehir'den Kayseri ve Ankara istikametlerine doğru yoğunluğumuz var, herhangi bir olumsuzluk yok. Vatandaşlarımızın yuvalarına, sevdiklerine esenlikle kavuşmalarını istiyoruz. Polis sorumluluk bölgemizde bayram süresince 621, jandarma bölgesinde ise 974 personelimiz görevinin başındadır." diye konuştu.

Vali Demiryürek'e, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım eşlik etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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