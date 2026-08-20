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Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 79 Parfüm ve Elektronik Eşya Ele Geçirildi

Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 79 Parfüm ve Elektronik Eşya Ele Geçirildi
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Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir otomobilde gümrük kaçağı 79 parfüm, 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi. Araç sürücüsü M.D. gözaltına alınırken, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de polis ekiplerince gümrük kaçağı 79 parfüm, 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin takibi ve durdurulmasına yönelik saha ve analiz çalışması yaptı.

Bu kapsamda ekipler, M.D. idaresindeki bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 79 parfüm, 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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