Kırşehirli dağcılar, 2026 yılının ilk tırmanışını Gönül Dağı'na gerçekleştirdi

Kırşehir'deki dağcılar, 2026 yılının ilk gününde karla kaplı Gönül Dağı'na tırmanarak yeni yıl coşkusunu yaşadı. Etkinlik, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlendi ve katılımcılar zorlu hava koşullarında zirveye ulaştı.

Kırşehir'deki dağcılar, 2026 yılının ilk gününde karla kaplı Gönül Dağı'na tırmanarak yeni yıl coşkusunu yaşadı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin organize ettiği etkinliğe, akademisyen, öğrenci ve dağcılar katıldı.

Kaman'ın Demirli köyünde bir araya gelen 8 kişilik grup, köy meydanında yaptıkları son kontrollerin ardından dağa yürüyüşe başladı.

Dağcılar, şiddetli tipi ve rüzgarın bulunduğu karlı zemin ve eğimli arazide zirveye güçlükle ilerledi.

Gönül Dağı'nın 1823 metre yüksekliğindeki Kale Tepe Zirvesi'ne 3,5 saatlik tırmanışla ulaşan dağcılar, doğanın eşsiz manzarasında Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Ekip, burada bir süre dinlendikten sonra yaklaşık 2,5 saatte dağın batı şeridinden iniş yaptı.

Yılın ilk gününü karla kaplı Gönül Dağı'nda geçiren ve zirve tırmanışını tamamlayan dağcılar, daha sonra kent merkezine döndü.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği yetkilileri, 2026 yılının ilk gününde yaptıkları tırmanışla farkındalık oluşturmayı, insanların doğaya, çevreye olan ilgi ve sevgisini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Etkinliği değerlendiren dağcı Tayfun Doğan, yeni yılın ilk gününde kış tırmanışı gerçekleştirdiklerini, Gönül Dağı'nın 1823 metre yüksekliğindeki Kale Tepe Zirvesi'ne zorlu şartlar altında tırmandıklarını anlatarak, katılan ve destek olan herkesi tebrik etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
500

