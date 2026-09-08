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Kırşehir'de besicilere 100 damızlık koç ile 400 yemlik suluk dağıtıldı

Kırşehir'de besicilere 100 damızlık koç ile 400 yemlik suluk dağıtıldı
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Kırşehir'de 100 besiciye yüzde 50 hibe desteğiyle 100 damızlık koç, 59 üreticiye 400 yemlik suluk dağıtıldı.

Kırşehir'de 100 besiciye yüzde 50 hibe desteğiyle 100 damızlık koç, 59 üreticiye 400 yemlik suluk dağıtıldı.

Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde "Küçükbaş hayvanlarda sağlıklı erkek materyallerle kan değişimi" projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'in tarım, hayvancılık ve çiftçilikte bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 360 bin kayıtlı küçükbaş, 300 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan toplam 8 bin 453 işletmenin de alanda faaliyet gösterdiğini aktaran Demiryürek, Kırşehir'in ekonomisi ve kırsal alandaki kalkınması açısından hayvancılığın önem arz ettiğini belirtti.

Üreticinin yanında olduklarını, devlet olarak bu tür çalışmalarla onları desteklemeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz yalnızca hayvan sayısını artırmak değil, daha kaliteli, verimli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir hayvancılık yapısını Kırşehir'de güçlendirmektir. Bu noktada damızlık materyali kalitesi büyük önem taşımaktadır. Bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz damızlık koçlarla üreticilerimizin genetik yapısını güçlendirmeyi, et ve süt verimliliğini artırmayı, kalite ve verim düzeyini artırmayı hedeflemekteyiz. 2026 yılında 50 üreticiye 50 damızlık koç kazandırılmıştır. Bugün ise 100 üreticimize 100 damızlık koç dağıtımını yapacağız."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, hayvancılık alanında üreticilere ciddi destekler sunduklarını, damızlık koçlar ile küçükbaş sayısının artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş ise kentin küçükbaş hayvancılıkta daha üst seviyelere yükselmesi, kalite ve verimlilik seviyesinin geliştirilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kura çekimiyle 100 besiciye yüzde 50 hibe desteğiyle 100 damızlık koç, 59 üreticiye 400 yemlik suluk dağıtıldı.

Kaynak: AA
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