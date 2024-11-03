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Kırşehir'de 'Aşık Paşa ve Türk Dili' Paneli Düzenlendi

Kırşehir'de 'Aşık Paşa ve Türk Dili' Paneli Düzenlendi
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Kırşehir Valiliği, belediye ve Kırşehirli Eğitimciler Derneğince düzenlenen 'Aşık Paşa ve Türk Dili' panelinde, Aşık Paşa'nın Türk diline katkıları vurgulandı. Vali Demiryürek, Aşık Paşa'nın dil ve kültür mirasına olan katkısını anlattı.

Kırşehir Valiliği, belediye ve Kırşehirli Eğitimciler Derneğince "Aşık Paşa ve Türk Dili" paneli düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'in topraklarında yaşattığı değerlerden birinin Aşık Paşa olduğunu söyledi.

Aşık Paşa'nın, yaşadığı dönemde milli varlığın çimentosu olan Türkçe eserler yazarak milli dil ve kültürü hakim kılmaya çalıştığını anlatan Demiryürek, "Dilimize gönülden bağlı olan ve bu uğurda kalemini kılıç gibi kullanan Aşık Paşa ve ilk Türkçeciler sayesinde ses bayrağımız olan güzel Türkçe'miz, kültürümüz ve milli varlığımız asırlar boyunca ayakta kalmayı başarmıştır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Türk dilinin gelişmesi ve yayılmasında büyük hizmetleri bulunan Aşık Paşa'nın, doğduğu kentte böyle programlarla anılması ve anlatılmasının büyük önem arz ettiğini aktardı.

Kırşehir Eğitimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Kılıç'ın da konuşma yaptığı programda, panelistler Prof. Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. İlhan Şahin ve Prof. Dr. Ahmet Doğan, sunum yaptı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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