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Kırşehir'de esnaf odaları birliği 6 bin kişiye aşure ikram etti

Kırşehir'de esnaf odaları birliği 6 bin kişiye aşure ikram etti
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Kırşehir'de Muharrem ayı dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte 6 bin kişiye aşure ikram edildi. Ahilik duasıyla başlayan programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Kırşehir'de Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen program Ahilik duası ile başladı.

"Ahilikten gelen kardeşlik, aşurede buluşuyor" mottosuyla düzenlenen etkinlikte, kazanlarda kaynatılan aşureyi esnaf odası başkanları ve protokol üyeleri vatandaşa dağıttı.

KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, gazetecilere, kentte Cacabey Meydanı'nda 6 bin kişiye aşure dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Muharrem ayının İslam dünyasına, ülkeye ve millete sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini dileyen Öztürk, "Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olarak aşure ikramımızı yapıyoruz. Asırlardır milletimizin birlik ve dayanışma kültürünü yaşatan aşure geleneğinin, gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Esnafımız ve vatandaşlarımızla aynı sofranın bereketini paylaşıyoruz." diye konuştu.

Öztürk, aşurenin hazırlanmasında ve dağıtımında emekleri bulunan birlik personeli ve aşçılara da teşekkür etti.

Vatandaşların yanı sıra esnaflara, yoldan geçen araç sürücülerine de aşure ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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