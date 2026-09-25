Kırşehir'de 120 kişi Gönül Dağı zirvesinde Neşet Ertaş'ı andı

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"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, 1840 rakımlı Gönül Dağı'nın zirvesinde türküler eşliğinde anıldı.

Kırşehir Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliğinde Neşet Ertaş'ın vefatının 14'üncü yılına özel anma etkinliği düzenlendi.

Ertaş'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan etkinliğe katılan dağcılar, sporcular, AFAD gönüllüleri ile yerli ve yabancı öğrenciler, Kaman ilçesine bağlı Demirli köyündeki kamp alanında bir araya geldi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek, burada tırmanış ve takip edilecek rota hakkında bilgi verdi.

Daha sonra yaklaşık 120 kişi, kent merkezine yaklaşık 38 kilometre mesafedeki 1840 rakımlı Gönül Dağı'na tırmandı.

Yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaşanlar, Türk bayrağının hemen yanı başında saz çalarak Ertaş'ın "Gönül Dağı" ve "Yolcu" türkülerini seslendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, yoğun katılımla güzel bir organizasyon yaparak büyük usta Neşet Ertaş'ı andıklarını söyledi.

Gönül Dağı'na yürüyüş ve tırmanışları il faaliyet programına aldıklarını, Türkiye Dağcılık Federasyonunun destekleriyle ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını anlatan Çakmakçı, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA