Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden İlke Yeşilkaya'nın 15. Doğum Günü

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından Hatay'dan ailesiyle birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen ve dün yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden İlke Yeşilkaya'nın bugün 15'inci doğum günü olduğu öğrenildi. Büyük acı yaşayan Yeşilkaya ailesine, İlke'den geriye sosyal medyadan paylaşılan geçmiş yıllardaki doğum günü fotoğrafları hatıra kaldı. Kırmızı ışıkta geçerek genç kızın ölümüne neden olan sürücü ise tutuklandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'nden Mezarlık Kavşağı mevkisindeki meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'dan, Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Yeşilkaya ailesi, Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Ailenin çocukları 15 yaşındaki İlke Yeşilkaya, dün marketten alışveriş yaptıktan sonra yurda gitmek üzere yola çıktı. Çevre yolunda yaya geçidini kullanan İlke Yeşilkaya'ya Seydikemer'den Fethiye yönüne giden Yiğit Çelebi İnce yönetimindeki 48 HJ 578 plakalı otomobil çarptı.

Talihsiz İlke'nin kazada yaşamını yitirdiği haberi okulda öğretmen ve arkadaşlarını da yasa boğdu. Yapılan etkinliklerde hep Türk bayrağını taşıdığı için Yeşilkaya için okulunun sosyal medya hesabından 'Mekanın cennet olsun bayraktar kızımız' notu paylaşıldı. İlke Yeşilkaya'nın cenazesi Fethiye Kaymakamlığı tarafından temin edilen cenaze aracıyla bu sabah Hatay'a gönderildi.