Işık ihlali yapan TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan TIR, hareket halindeki otomobile çarparak aracını metrelerce sürükledi. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan TIR'ın çarparak metrelerce sürüklediği otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çorlu- Çerkezköy kara yolu üzerindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Serkan D. idaresindeki 59 YG 824 plakalı otomobil ile yeşil ışık yanınca hareket etti. Bu sırada F.A. yönetimindeki 59 ADM 846 plakalı TIR, kırmızı ışık ihlali yaparak otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobil, önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve durumu ağır olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Serkan D., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü F.A. gözaltına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
