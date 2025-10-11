Haberler

Kırmızı bültenle aranan "Don Vito" lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan "Chrooke" suç örgütü elebaşı "Don Vito" lakaplı uyuşturucu Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala isimli suçluların Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala isimli şahsın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

"'CHROOKE' ÖRGÜTÜ ELEBAŞI 'DON VİTO' YAKALANDI"

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgiler veren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ortak çalışmalar sonucu;

"Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "CHROOKE" suç örgütü elebaşı "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile

ÖRGÜTÜN KASASI HASAN LALA TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlerinde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"ZEHİR TACİRLERİNİ YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRECEĞİZ"

Operasyona EGM Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıklarımız destek sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Valla bu iş şuna döndü. Amerika ülkesindeki suçluları kendi hapishanelerinde bakmamak için gelişmemiş ülkelere gönderiyor ya, bizimkisi de aynı ona benzedi. Yurt dışındaki tüm suçluları bize kakalıyorlar. Üstelik geçen interntte öğrendim, İran suç örgütü lideri ülkemize gelip isim değişikliği ile T.C vatandaşı oluyor ve suç işlemeye devam ediyor. Onları da biz topluyoruz. Aynı doğudan mülteci sokanı değil de batıdan mülteci çıkaranı yakalamaya benzedi sayın içişleri bakanı.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Ali yerlikaya'nın bakanlığı döneminde doğru dürüst operasyon yapılmadı. Süleyman Soylu döneminde haklarında işlem yapılarak bir müddet cezaevinde kaldıktan sonra salıverilip firara düşen veya hiç yakalanmayan dosya firarisi şahısların yakalanmaları yapılıyor. Özellikle uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik operasyonlar yapılması lazım

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Bir kac yil icerde krallar gibi yasayip yine serbest kalmayacakmi?

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıObjektif Bakış:

Sayın içişleri bakanımızı ve emeği geçen görevlileri yürekten tebrik eder, başarılılarının devamı dileriz, inşallah devlet içinde devlet olmaya çalışanların hepsinin sonu böyle olur

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSogun Nn:

ülkemize getirin ki Eyice besliyelim !!!

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtuğrul Yıldırım:

ne için getirdik uyuşturucu ticaretinede mi ortak

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
