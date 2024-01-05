İran'ın Kirman kentindeki saldırıları IŞİD üstlendi

İran'ın Kirman kentinde Süleymani anmasında düzenlenen ve 89 kişinin ölümüne neden olan saldırıları IŞİD üstlendi. İran'ın Kirman kentinde General Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde düzenlenen, 89 kişinin öldürüldüğü saldırıları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi. IŞİD, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, iki üyesinin üzerlerindeki patlayıcı yeleklerle saldırıyı düzenlediğini savundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından dört yıl önce öldürülen General Süleymani'nin mezarı yakınında Çarşamba günü (3 Ocak) düzenlenen tören sırasında meydana gelen patlamalarda, İran devlet medyasının aktardığı bilgilere göre 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı. Halihazırda 195 yaralının hastanelerde tedavisi sürüyor. Saldınının ardından ülkede dün (4 Ocak) ulusal yas ilan edilmişti.

Bakan Vahidi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, saldırının ardından ülkenin Afganistan ve Pakistan sınırlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığını aktardı.

İran'dan saldırı açıklaması

IŞİD'in saldırıyı üstlenmesi öncesinde İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi X platformundan yaptığı paylaşımda, "Suçun sorumlusu ABD ve siyonist rejim, terör sadece bir araçtır" ifadesini kullanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani de Kirman'daki insan kalabağının "ABD ve siyonist rejim tarafından donatılmış kana susamış insanların saldırısına uğradığını" söylemişti.

Saldırı sonrasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 4 Ocak Perşembe günü Ankara'ya yapacağı ziyareti ertelemişti. Washington yönetimi ise İran'ın suçlamalarını reddediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ülkesinin saldırılarda dahli olduğu yönündeki suçlamaları "gülünç" olarak nitelendirmişti.

Kirman'daki saldırıya Çin, Suudi Arabistan, Rusya, Suriye ve Türkiye'den tepki gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıyı kınamıştı.

AB'den dayanışma açıklaması

Saldırıya Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) de tepki gelmişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ya yaptığı telefon görüşmesi sonrasındaki açıklamasında saldırıyı kınamış ve "İran halkı ile dayanışma içinde olduklarını" vurgulamıştı. BM Güvenlik Konseyi de Kirman'daki saldırıyı kınamıştı.

Kirman'daki saldırı 1978 yılından bu yana ülkede düzenlenen en büyük saldırı olma özelliğini taşıyor. Saldırı, İsrail'le Hamas arasında Gazze'de süren savaşın bölgeye yayılması endişelerini de gündeme getirdi. Hamas'ı maddi ve askeri açıdan destekleyen İran, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda rol oynadığı iddialarını reddediyor. Kirman'daki saldırı öncesinde Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih Aruri Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürülmüş, Hamas'ın yakın müttefiki Hizbullah ise misilleme tehdidinde bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, 3 Ocak 2020'de Irak'ta ABD tarafından gerçekleştirilen İHA saldırısında öldürülmüştü.

AFP,DW / HT,ET

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