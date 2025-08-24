Kırklareli Valisi Uğur Turan Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Kırklareli Valisi Uğur Turan Muhtarlarla Toplantı Yaptı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek köy ve mahallelerdeki devlet hizmetlerini değerlendirdi. Toplantıda orman yangınları için tedbirler ve yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

Kofçaz Ortaokulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, köy ve mahallelerdeki devlet hizmetlerine yönelik mevcut durumu görüşüldü.

Toplantıda, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol ile muhtarlardan tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Turan, muhtarların isteklerini dinledi.

Toplantıda, orman ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler de görüşüldü.

Turan, konuşmasında, Kırklareli'nin her bir köşesine hizmet götürmek için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda muhtarların önemli görev ve sorumluluğunun olduğunu ifade eden Turan, muhtarlığın devlet ile millet arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğunu belirtti.

Muhtarlarla el ele, daha güçlü bir gelecek için görev yaptıklarını dile getiren Turan, muhtarların, vatandaşların talep ve beklentilerinin en hızlı şekilde kamu kurumlarına ulaştırılmasında hayati bir görev üstlendiğini kaydetti.

Turan, ortak akıl ve iş birliğiyle hareket edilmesinin, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
