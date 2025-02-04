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Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Ziyaretler

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Ziyaretler
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne atanan Ahmet Ali Artun'u ziyaret ederek bilgi aldı ve başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan, ilk olarak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti.

Kaşdemir'den çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, Kaşdemir'e çalışmalarında başarı diledi.

Turan daha sonra Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne atanan Ahmet Ali Artun'a ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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