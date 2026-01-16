Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Basın İlan Kurumu Tekirdağ Bölge Müdürü Ökkeş Buğra Atılgan'ı makamında kabul ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca kurumlar arası istişare toplantısında iş birliğinin önemine değinildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Basın İlan Kurumu Tekirdağ Bölge Müdürü Ökkeş Buğra Atılgan'ı makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Atılgan'dan bilgi aldı.

Ziyarette, Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran ile Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım da hazır bulundu.

İstişare toplantısı düzenlendi

Kırklareli'nde kurumlar arası istişare toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında, Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda ilgili kurum müdürleri çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tanrıseven, kurumlar arası iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Erkan Bilge ve Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Damla Erdem'i makamında kabul etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin adını her platformda duyurmak için çalıştıklarını ifade eden Bulut, üniversitenin çalışmalarını da yakından takip ettiklerini kaydetti.

Bilge ve Erdem de çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı

Nevin öğretmenin merakla beklediği rapor sonucu çıktı
Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi

Üniversitede skandal! Hademelikten koordinatörlüğe yükseldi