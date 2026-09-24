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Kırklareli Valisi Turan, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Özkoç'u ve heyetini kabul etti

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Kırklareli Valisi Turan, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Özkoç'u ve heyetini kabul etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç ile İl Merkezi Başkanı Volkan Göç'ü makamında ağırladı. Turan, Kızılay'ın insani yardım misyonunu takdir ettiğini, Valilik desteğinin süreceğini belirtti; heyet de teşekkür edip projeleri anlattı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç, Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Türk Kızılayın köklü tarihi ve insani yardım vizyonuyla hem Türkiye'de hem de dünyada çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

Türk Kızılayın her zor zaman ve şartta vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Turan, "Kızılay, milletimizin merhamet ve dayanışma elini dünyanın dört bir yanına uzatan, gurur kaynağımız bir kurumumuzdur. İlimizde yürütülen insani yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerini takdirle karşılıyor, Valilik olarak Kızılayın çalışmalarına gereken tüm desteği vermeyi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Emeği geçen tüm Kızılay ailesine ve gönüllülerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özkoç ve Göç de desteklerinden dolayı Vali Turan'a teşekkür ederek yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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