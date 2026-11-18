Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Erkan'ı ziyaret etti.,Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette fakültede yürütülen akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi alan Vali Turan, Erkan ile bir süre görüştü.

Turan, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitelerin şehirlerin gelişimine ve bilimsel üretimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

İlahiyat Fakültesinin yürüttüğü akademik ve sosyal projeleri takdirle takip ettiklerini ifade eden Turan, "Gençlerimizin hem ilmi hem de ahlaki donanımla yetişmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Fakültemizin bu doğrultuda ortaya koyduğu başarılı çalışmalar bizleri memnun ediyor. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Turan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA