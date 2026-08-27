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Kırklareli Valisi Turan'dan Yoğun Ziyaret Trafiği

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Vali Uğur Turan, Göç İdaresi yetkilileri, AK Parti Demirköy İlçe Başkanı ve Deniz Feneri Derneği temsilcilerini makamında kabul etti. Ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirten Turan, kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Vali Turan makamında, Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Türköz, Merkezler Daire Başkanı Kadir Güçlü, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş, AK Parti Demirköy İlçe Başkanı Erdoğan Koca, Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Coşkun Yıldız ve Lojistik Müdürü Mehmet Okumuş'u kabul etti.

Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte sürdürülen yatırımlar hakkında ziyaretçilerine bilgi verdi.

Kaynak: AA
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