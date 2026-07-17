Kırklareli Valisi Turan'dan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile Arpaguş'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Turan, kentte yürütülen çalışmalar, il ve ilçe müftülüklerinin faaliyetleri ile planlanan projeler hakkında Arpaguş'a bilgi sundu.

Görüşmede, kentteki din hizmetlerinin kalitesinin artırılması, gençlere yönelik manevi çalışmalar ve vatandaşlara daha etkin ulaşılması amacıyla yapılabilecek faaliyetler değerlendirildi.