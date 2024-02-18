Kırklareli Valisi Birol Ekici, ev ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ile Karahıdır Mahallesi'nde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Ekici, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Sorunları yerinde tespit ederek gidermeye çalıştıklarını ifade eden Ekici, ziyaretlerin süreceğini kaydetti.

"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği

Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Bahriye Sultan Camisi'nde gerçekleştirilen programda sabah namazının ardından dua edildi, tesbihat yapıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinliği her pazar düzenlediklerini belirten Eviş, "Her hafta farklı bir camide sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Lüleburgaz ilçesinin Müsellim köyü ile Babaeski ilçesinin Ağayeri köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Müsellim köyünde 09.00-10.00 ile 16.00-17.00 saatlerinde, Ağayeri köyünde ise 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların kesinti saatlerinde tedbir alması gerektiği belirtildi.