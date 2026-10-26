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Kırklareli Üniversitesindeki uluslararası öğrenciler Edirne'de tarihi yerleri gezdi

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Kırklareli Üniversitesindeki uluslararası öğrenciler Edirne'de tarihi yerleri gezdi
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Kırklareli Üniversitesi ve YTB işbirliğiyle düzenlenen kültür gezisinde uluslararası öğrenciler Edirne'nin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti. Öğrenciler Selimiye Cami gibi yerleri görüp yöresel lezzetleri tattı.

Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Edirne'nin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce kültür gezisi düzenlendi.

Gezide öğrenciler, Sultan II. Bayezid Külliyesi, Sağlık Müzesi, Karaağaç Tren İstasyonu, Lozan Anıtı, Meriç Köprüsü, Eski Cami, Selimiye Cami ve Üç Şerefeli Cami gibi yerleri gezdi.

Yöresel lezzetleri de tatma fırsatı bulan öğrenciler, gezi kapsamında YTB Edirne Koordinasyon Ofisini de ziyaret etti. Program, anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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