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KLÜ'de Stratejik Hedefler İçin Toplantı

KLÜ'de Stratejik Hedefler İçin Toplantı
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Kırklareli Üniversitesi yönetim kurulu, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında toplandı. Toplantıda akademik ve idari faaliyetler, eğitim etkinliği, bilimsel araştırmalar ve gelecek dönem stratejik planları ele alındı.

Kırklareli Üniversitesi yönetim kurulu toplantısı, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerine ilişkin gündem maddeleri değerlendirildi.

Eğitim-öğretim süreçlerinin etkinliğinin artırılması, bilimsel araştırma ile proje çalışmalarının desteklenmesi ve kurumsal gelişime yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan akademik, idari ve stratejik çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak kararların alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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