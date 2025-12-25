KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak gazetecilerle bir araya geldi

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, gazetecilere üniversitede yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Ak, Kayalı Kampüsü Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında üniversite olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Kırklareli'ne değer katan bir anlayış ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ak, Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda Türkiye genelinde en yüksek başarı gösteren üniversiteler arasında 12. sırada yer aldıklarının altını çizdi.

Topluma dokunan projelerle ön plana çıktıklarını vurgulayan Ak, şöyle devam etti:

"Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iş birliği protokolü imzalanmış ve 'Farkındayım' Projesi hayata geçirilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde 'Sağlıklı Omurga, Sağlıklı Gelecek' Projesi imzalanmış, ayrıca ileri yaş gruplarına yönelik çalışmalar kapsamında Tazelenme Üniversitesi Projesi başlatılmıştır. Bunun yanı sıra hali hazırda 143'ü yürütücülüğümüzde, 27'si ortaklığımızda olmak üzere 170 aktif proje devam etmektedir."

Programda, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğ Can, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fürüzan Çelik, İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Eren Görgülü, Genel Sekreter Ahmet Şimşek, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Arş. Gör. Eren Aydın'da konuşma yaptı.