Kırklareli Üniversitesinde "Yargı ile yakın temas" konferansı düzenlendi

Kırklareli Üniversitesinde 'Yargı ile yakın temas' konferansı düzenlendi
Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Atölyesi Kulübü tarafından düzenlenen 'Yargı ile Yakın Temas' adlı konferansta yargı süreçleri, mesleki deneyimler ve hukuk uygulamaları konuşuldu. Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, bu tür etkinliklerin hukuk eğitiminin uygulama boyutunu güçlendirdiğini vurguladı.

Kırklareli Üniversitesinde "Yargı ile yakın temas" adlı konferans gerçekleştirildi.

Hukuk Fakültesi ile Adalet Atölyesi Kulübü iş birliğinde Kayalı Kampüsü Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mithat Güneş, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Ak, konuşmasında, bu tür konferansların hukuk eğitiminin uygulama boyutunu güçlendirdiğini belirtti.

Öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri hukukçulardan dinleme fırsatı bulduklarını ifade eden Ak, öğrencilerin akademik eğitimine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konferansta öğrencilere yargı süreçleri, mesleki deneyimler, hukuk uygulamaları ve meslek etiği konularında bilgi verildi.

Rektör Ak, konferansın ardından Başsavcı Taşkoparan, Komisyon Başkanı Aslan, İdare Mahkemesi Başkanı Doğan ile Baro Başkanı Neşetoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Haberler.com
