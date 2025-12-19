KLÜ'de '2025 Yılı Projeleri Tebrik Belgeleri Takdim' töreni gerçekleştirildi

Kırklareli Üniversitesince (KLÜ) "2025 Yılı Projeleri Tebrik Belgeleri Takdim" töreni düzenlendi.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisince Kayalı Kampüsü Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle, Prof. Dr. Murat Gençbay ve Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Ak, törende, üniversitelerde proje üretmenin bilimsel gelişim, toplumsal katkı ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Proje süreçlerinde aktif rol alan akademisyen ve öğrencileri tebrik eden Ak, başarıların devamını diledi.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Başkanı Öğretim Görevlisi Çiğdem Ovacı Beji de programda, ofis tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Törende, 2025 yılı projelerinde görev alan akademisyen ve öğrencilere belgeleri takdim edildi.