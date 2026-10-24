Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, İğneada'da balıkçı teknelerini denetledi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, İğneada'da balıkçı teknelerini denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Demirköy'e bağlı İğneada limanında balıkçı teknelerinde su ürünleri denetimi yaptı. Denetimde balıkların asgari avlanabilir boy ve ağırlıkları ölçüldü, av araçları, ruhsat ve izin belgeleri incelendi, kota ve taşıma koşulları kontrol edildi.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki limanda balıkçı teknelerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, balıkların asgari avlanabilir boyları ile ağırlık ölçümleri yapılıp, av araçlarının uygunluğu ile ruhsat ve izin belgeleri incelendi.
Ekipler, balıkçı teknelerinde avlanan balıkların kota uygunluğu, miktar doğruluğu ve taşıma koşullarını da kontrol etti.
Kaynak: AA