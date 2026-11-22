Kırklareli Pınarhisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Tozaklı köyü yakınlarında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Sürücüler ile araçlardaki 4 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Tozaklı köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA