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Kırklareli'nden kısa kısa

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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, incelemede bulundu.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, incelemede bulundu.

Özderin, yol yapım çalışması tamamlanan Cevizköy ile Doğanca köyü arasında incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Yeni yolun köylülere ve bölgede seyahat eden vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Özderin, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Kış mevsimine hazırlık etkinliği

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet korumasındaki çocuklara yönelik kış mevsimine hazırlık etkinliği düzenlendi.

Çocukların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel kış hazırlıkları kapsamında hamurlar açılarak erişteler kesildi.

Birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de geleneksel lezzetlerin hazırlanışını öğrendi.

Kaynak: AA
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