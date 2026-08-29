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Kaymakam Şehit Ailesini Ziyaret Etti; Göç İdaresi Personeline Aile Eğitimi

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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehit ailesini ziyaret ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Ayrıca Kırklareli'de İl Göç İdaresi personeline aile içi iletişim, problem çözme ve ebeveynlik konularında eğitim verildi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Balaban, Devlet Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Ahmet Refik Altıntaş'ın ailesiyle bir araya geldi.

Aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten Balaban, vatanın korunması için canlarını feda eden şehitlerin ve gazilerin emanetlerinin baş tacı olduğunu vurguladı.

Ziyarette, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline yönelik Aile Eğitim Programı düzenlendi.

İl Müdürlüğü Eğitim Biriminin koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara, "Aile İçi İletişimin Temel Unsurları", "Problem Çözme Becerilerinin Kazanılması", "Etkin ve Yetkin Ebeveynlik" ve "Yaşam Boyu Değişen Rollere Uyum" başlıklarında bilgi verildi.

Yetkililer, aile kurumunu güçlendirmeyi hedefleyen bu tür eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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