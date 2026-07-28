Haberler

Kırklareli'nde tarım ve Pavli Panayırı hazırlıkları

Kırklareli'nde tarım ve Pavli Panayırı hazırlıkları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde tarım arazileri referans parsel tespit çalışmaları sürüyor.

Kırklareli'nde tarım arazileri referans parsel tespit çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin güncel kullanım durumlarını belirlemek amacıyla çalışmada bulunuyor.

Uydu verilerini esas alan ekipler, sahada arazi kontrollerini gerçekleştiriyor.

Ekipler, tarımsal üretim alanlarının güncel durumunu yerinde inceliyor.

Pavli Panayırı'na doğru

Pehlivanköy ilçesinde 116. kez kurulacak Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" için hazırlıklar sürüyor.

Pehlivanköy Belediyesi ekipleri, panayır alanında temizlik ve düzenleme çalışmasında bulunuyor.

Panayır alanında lunapark, konaklama ve satış alanları da hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de çalışmaları takip ederek, hazırlıklara ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Panayırın geçmişten geleceğe uzanan köklü bir gelenek olduğunu ifade eden Hoşgör, panayırı yaşatmak ve daha güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmak için çalışmaların hızla yürütüldüğünü belirtti.

Hoşgör, panayırın birlik ve beraberlik içerisinde bereketli geçmesini diledi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası

Piyasaları sarsan altın iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum

Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, bunu beklemiyordum
El Chapo'nun eşi cezaevinden çıktıktan sonra fenomene dönüştü

Cezaevinden çıktı, fenomen oldu! Eşinin adını duyan ürperiyor
Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı

Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı
Tuncay Sonel'in mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı

Mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı
Netanyahu, Trump'la görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini onayladı

Netanyahu, o şartından vazgeçti: Bakın nedeni neymiş
Beşiktaş’ın Salah transferini iptal etme nedeni belli oldu! Bir tek kulübün anahtarını istememiş

Beşiktaş'tan bir tek kulübün anahtarını istemediği kalmış
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler

Bu bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler